L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è complimentato con Javier Milei, fresco vincitore delle presidenziali in Argentina, assicurando che "cambierà totalmente" il Paese. "Sono molto orgoglioso di te. Cambierai completamente il tuo Paese e farai in modo che l'Argentina torni ad essere grande", ha scritto Trump in un messaggio sul profilo della piattaforma Truth Social, di cui è proprietario.