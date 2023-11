Milano: dalla consigliera di parità un sito per eliminare le discriminazioni sui luoghi di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un impegno contro ogni discriminazione, a favore dell'uguaglianza e delle pari opportunità lavorative anche online. Nasce il sito della Consigliera di parità della Città metropolitana di Milano, un luogo virtuale in cui trovare informazioni utili sul lavoro di questa figura strategica, istituita nel 1991 per operare a livello territoriale, in ogni regione, provincia e città metropolitana. Tra i suoi compiti ed obiettivi promuovere i principi di uguaglianza e pari opportunità nel mondo del lavoro. Controllare che siano rispettate le norme vigenti a garanzia della parità di trattamento nell'accesso all'attività lavorativa, nella formazione professionale, nella progressione di carriera, nella retribuzione e, in generale, nello svolgimento del rapporto di lavoro. Chi è vittima di discriminazione, di molestie o di violenza sul luogo di lavoro può rivolgersi alle Consigliere di parità dell'ente: tramite apposita delega potranno cercare una proficua mediazione o, in extrema ratio, intervenire in giudizio, direttamente o rivolgendosi al Giudice del lavoro, al Giudice penale o al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia. Dal 1° settembre 2022 la Consigliera di parità effettiva della Città metropolitana di Milano è Barbara Peres, Consulente del lavoro e di diritto sindacale e mediatrice famigliare, mentre l'avvocata Silvia Belloni è la supplente. Il loro lavoro è supportato da un team di 19 avvocati e avvocate. (segue) (Com)