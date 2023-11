Milano: dalla consigliera di parità un sito per eliminare le discriminazioni sui luoghi di lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di un ulteriore passo in avanti nell'attività quotidiana al servizio del territorio della Città metropolitana di Milano - afferma Barbara Peres, Consigliera di parità - Dall'insediamento è notevole l'impegno per promuovere la nostra attività quotidiana, volta a combattere ogni forma di discriminazione e violenza, soprattutto nei luoghi di lavoro, ma anche a generare una nuova consapevolezza e un clima inclusivo che porti ad un cambio di mentalità. Il messaggio è chiaro: noi ci siamo, al vostro fianco, per tutelare i vostri diritti e costruire ambienti di lavoro più equi e paritari". Inoltre, la Città metropolitana di Milano, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, propone diverse iniziative e lancia un percorso permanente di impegno sul tema, attraverso lo slogan "Città metropolitana di Milano per le donne" e un simbolo che contraddistinguerà tutta l'attività a tema dell'ente di area vasta. (Com)