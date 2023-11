Sicurezza: Sala, Fontana si preoccupi delle liste d'attesa della sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fontana "dovrebbe preoccuparsi anche un po’ dei suoi problemi perché i cittadini lombardi sono furiosi per le liste d’attesa rispetto alla sanità e questo mi sembra un problema anche più grave perché tocca tutti". Lo ha detto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, a margine dell'inaugurazione del 161esimo Anno Accademico del Politecnico di Milano Technology for Humanity, in corso a Milano, commentando le polemiche sul tema sicurezza. "Non c’è una persona che incontro che non manifesti rabbia per il fatto che ormai se non vai attraverso il privato le visite e gli esami te li scordi", ha proseguito il sindaco. Sulla sicurezza invece, "ogni tanto qualcuno può anche fare l’ammissione che questo tema è in grande parte in mano al governo. Ma quando fa comodo si dice e quando non fa comodo invece la colpa è di Sala", ha concluso il sindaco. (Rem)