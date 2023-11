Economia: Banca d'Italia, rinnovato il Protocollo di collaborazione in materia di procurement

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca d’Italia, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm), la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), l’Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) hanno rinnovato il Protocollo d’Intesa finalizzato alla gestione di procedure di appalto congiunte per l’acquisizione di beni, servizi e lavori. L’accordo è stato sottoscritto per una durata quinquennale e con possibilità di rinnovo. Il Protocollo definisce le modalità di coordinamento tra gli Enti aderenti, volte a individuare strategie congiunte di public procurement, per soddisfare esigenze di approvvigionamento comuni. Il Protocollo d’Intesa è in continuità con la proficua collaborazione già sperimentata tra le Autorità in materia di spesa ed è in linea con la disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici. Tale normativa è incentrata tra l’altro sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla collaborazione tra le amministrazioni, con l’obiettivo di realizzare strategie di acquisto condivise sempre più efficienti, anche nell’ottica dello sviluppo comune di progetti complessi e innovativi (Com)