Armenia-Azerbaigian: Cremlino, non siamo a conoscenza di presunti preparativi guerra di Baku

- Mosca non è a conoscenza di presunti preparativi alla guerra da parte dell’Azerbaigian contro l’Armenia. Ad affermarlo nel corso di una conferenza stampa è stato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, commentando le parole della scorsa settimana del premier armeno Nikol Pashinyan, secondo cui esiste una minaccia di una nuova escalation a causa del concetto di “Azerbaigian occidentale” promosso da Baku. "Non posso dire nulla perché non ho familiarità con tali affermazioni a livello statale dell'Azerbaigian. Abbiamo ascoltato dichiarazioni molto diverse da parte della leadership del Paese, la leadership azerbaigiana, che parla solo (...) della disponibilità a concludere un trattato di pace", ha detto Peskov, rispondendo a una domanda in merito. (Rum)