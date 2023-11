Sanità: Fontana a Sala, legga i giornali, problema è nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c'è "motivo di attaccarmi, al di là del fatto che Sala dovrebbe leggere i giornali e rendersi conto che il problema della sanità non è un problema lombardo, ma è un problema italiano. Alla sanità ci stiamo già pensando, Sala stia tranquillo". Lo ha detto Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, a margine dell'inaugurazione del 161esimo Anno Accademico del Politecnico di Milano Technology for Humanity, in corso a Milano. Sulla sicurezza, "io non ho mai attaccato Sala, ho detto che bisogna riconoscere che il problema esiste e dobbiamo affrontarlo con determinazione. Se lui si sente offeso da queste affermazioni mi lascia molto perplesso". Secondo Fontana, "per un po' di tempo si è fatto finta di dire, 'il problema non c'è', 'forse', 'non è vero', 'c'è chi vuole gridare al lupo al lupo per spaventare la gente', e invece non è così. Il problema oggettivamente c'è e bisogna seriamente cercare di risolverlo, collaborando con tutte le forze che possono dare un contributo. Poi se si vuole fare polemica, a me va benissimo", ha concluso il presidente. (Rem)