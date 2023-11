Giordania: la preoccupazione di Abdullah per il personale ospedaliero in missione nella Striscia di Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Re Abdullah II di Giordania ha espresso la sua preoccupazione per il personale ospedaliero inviato in missione nella Striscia di Gaza. Il personale di nazionalità giordana, in particolare, è impegnato presso l'ospedale Gaza/76. Il sovrano ha chiesto informazioni su loro e sulle condizioni dei feriti registrati dopo gli attacchi condotti dai militari israeliani nell'area dell'ospedale. Durante una comunicazione telefonica con il comandante delle forze ospedaliere presente in loco, colonnello Thaer al Khatib, avvenuta nella giornata di ieri, 19 novembre, Re Abdullah ha affermato: "L'attacco al personale medico dell'ospedale costituisce un crimine atroce". Il re di Giordania ha precisato che verranno "prese misure adeguate nei confronti di questo attacco".(Res)