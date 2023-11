Corea del Sud: Yoon sollecita la Cina a “disaccoppiarsi” dalla Corea del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli interessi della Cina divergono da quelli di Russia e Corea del Nord, e la prima potenza asiatica trae un danno dall’allineamento delle proprie posizioni a quelle degli altri due Paesi. Lo ha affermato il presidente della Corea del Sud Yoon Suk Yeol, in una intervista concessa al quotidiano “The Telegraph” in occasione della sua visita nel Regno Unito, in programma da oggi per celebrare i 140 anni delle relazioni bilaterali. “Cina, Russia e Corea del Nord affrontano ciascuno situazioni e ambienti esterni differenti, e credo che i loro interessi siano conseguentemente divergenti”, ha detto il presidente coreano. Secondo Yoon, Pechino finirà per prendere in considerazione il danno alla propria reputazione e al proprio status internazionale derivante dalla cooperazione con Russia e Corea del Nord, che “violano apertamente” la Carta Onu, le risoluzioni del Consiglio di sicurezza e altre norme internazionali. Nel corso dell’intervista, il presidente ha citato i conflitti in Ucraina e Medio Oriente, le tensioni con la Corea del Nord e quelle nel Mar Cinese Meridionale come ragione per il processo di rafforzamento della cooperazione di sicurezza tra Seul e l’Occidente, e ha evidenziato in particolare l’importanza delle relazioni di sicurezza con il Regno Unito.(Rel)