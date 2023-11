Cultura: "Riccardo Muti Italian Opera Academy" alla Fondazione Prada fino al 29 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata inaugurata la nona edizione della "Riccardo Muti Italian Opera Academy" con una lezione concerto del Maestro Riccardo Muti, alla presenza di Miuccia Prada, Direttrice e Presidente di Fondazione Prada e di Patrizio Bertelli, Fondatore di Fondazione Prada. Fino al 29 novembre 2023 il pubblico può assistere nella sede di Milano della Fondazione all'intero percorso di lezioni e prove focalizzato su Norma di Vincenzo Bellini condotto dal Maestro Muti e al suo concerto finale. L'edizione 2023 dell'Academy prosegue fino al 25 novembre con una serie di prove aperte al pubblico: al pianoforte, con l'orchestra, con i cantanti e il coro tenute dal Maestro e rivolte ai giovani musicisti. Il progetto si conclude con due appuntamenti: domenica 26 novembre la prova finale dei giovani direttori d'orchestra presentati da Riccardo Muti e mercoledì 29 novembre un concerto diretto dal Maestro. Come sostiene Miuccia Prada, Presidente e Direttrice di Fondazione Prada, "la collaborazione con Riccardo Muti e la sua Academy afferma la centralità dell'insegnamento e della trasmissione di conoscenze tra le diverse generazioni. Siamo convinti infatti che lo studio sia uno dei più efficaci strumenti di crescita artistica e personale. Questo progetto è un'importante opportunità di formazione, sia per i giovani allievi che avranno l'occasione di lavorare a stretto contatto con Riccardo Muti, sia per il pubblico che sarà coinvolto dalla generosità e dalla passione del Maestro e dal suo impegno nel diffondere e rafforzare la cultura musicale". (segue) (Com)