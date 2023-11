Cultura: "Riccardo Muti Italian Opera Academy" alla Fondazione Prada fino al 29 novembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riccardo Muti spiega di aver scelto "Norma di Vincenzo Bellini perché voglio porre l'attenzione sul mondo belcantistico belliniano che Norma rappresenta nel modo più assoluto. Opera estremamente difficile che richiede grande attenzione al fraseggio e al tessuto orchestrale apparentemente semplice, ma straordinariamente efficace nel sostenere e intrecciarsi alla linea vocale. La melodia sublime e infinita di Norma, che affascinò anche Wagner, richiede purezza e nobiltà di esecuzione. Il compito del direttore d'orchestra è quello di sublimare il canto senza tralasciare il tessuto orchestrale. Esso non deve essere ridotto a semplice accompagnamento ma deve intersecarsi con le voci, a cui dare colore e calore". In occasione delle edizioni 2023 e 2025 della "Riccardo Muti Italian Opera Academy", PwC Italia attiva una collaborazione con Fondazione Prada al fine di restituire alla comunità un'opportunità culturale che coinvolga un pubblico di appassionati e curiosi e in particolare le nuove generazioni. (segue) (Com)