Sardegna: l'affondo del presidente dei Psd'Az, nessun timore di correre da soli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il “no” alla ricandidatura di Christian Solinas come governatore della Regione Sardegna espressa nei giorni scorsi dalla coordinatrice di Fratelli d'Italia, Antonella Zedda, non è stata presa bene da Lega e Psd’Az. Antonio Moro, presidente del Partito Sardo d'Azione, in un'intervista pubblicata sull'edizione odierna dal quotidiano L'Unione Sarda, ha sottolineato che “allo strappo della coordinatrice di FdI rispondiamo con la politica e non con i giudizi sulle persone o con l’elenco delle doglianze di fine legislatura”. Sulla possibilità di correre da soli, Moro è certo che “nessun sardista può avere timore nel presentarsi solo con i Quattro Mori alle elezioni”. Moro ha evidenziato che il Psd'Az non accetterà che la Sardegna diventi terreno di rappresaglia per questioni irrisolte in altre regioni. (segue) (Rsc)