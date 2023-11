Sardegna: l'affondo del presidente dei Psd'Az, nessun timore di correre da soli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alla possibile candidatura di Paolo Truzzu, Moro ha commentato che la designazione del sindaco di Cagliari è condizionata alla tenuta della coalizione di centrodestra civico e sardista. Sulle voci di un'uscita dal centrodestra, il presidente sardista ha dichiarato che “Il centrodestra sardo o ha i sardisti come alleati oppure non è. Diventa un'altra cosa, che in Sardegna non è mai stata premiata dagli elettori”, e che l'alleanza con la Lega non è mai stata in discussione. Moro ha escluso l'ipotesi di guardare al campo dei pentastellati, affermando che i sardisti stipulano accordi solo programmatici da oltre vent'anni. Infine, rispondendo all'eventualità di presentarsi da soli alle elezioni, Moro ha affermato che il Psd'Az ha il suo simbolo, i suoi valori, la sua bandiera e la sua storia secolare, e nessun sardista dovrebbe temere di presentarsi solo con i Quattro Mori alle elezioni, poiché rappresentano la vera forza del partito da più di cent'anni. (Rsc)