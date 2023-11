Germania: Droege (Verdi), riformare il “freno all'indebitamento”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una riforma del “freno all'indebitamento”, ossia il vincolo di bilancio previsto dalla Costituzione tedesca, è “sensata dal punto di vista economico”. È quanto dichiarato da Katharina Droege, capogruppo dei Verdi al Bundestag con Britta Hasselmann. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, aggiungendo che l'esponente degli ecologisti si è espressa a seguito della sentenza della Corte costituzionale federale (Bverfg) da cui sono stati di fatto cancellati 60 miliardi di spesa pubblica perché in contrasto con il “freno all'indebitamento”. Secondo Droege, il governo tedesco non deve reagire con tagli alla spesa sociale, che sono “fuori discussione perché metterebbe a repentaglio la coesione sociale, soprattutto in tempi di inflazione elevata”. Andrebbe invece riformato il “freno all'indebitamento”, introducendo la flessibilità del bilancio. Per la capogruppo dei Verdi al Bundestag, la norma rallenta infatti gli investimenti necessari e, “nella sua forma attuale, rappresenta un onere” per la Germania.​ (Geb)