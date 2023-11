© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania:COMUNEConvegno su "L'Italia delle città intelligenti e sostenibili. Gli strumenti digitali e attuativi al servizio della Pa locale”, promosso da Anci e da Tim Enterprise con il patrocinio del Comune di Napoli. Interverranno, tra gli altri, il presidente di Anci Campania, Carlo Marino, il consigliere regionale Mario Casillo, delegato del presidente della Regione Campania per la digitalizzazione, Elio Schiavo Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer di Tim, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Sala Giunta di Palazzo San Giacomo - Napoli (ore 10.30).In occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, si svolgerà l’incontro “Proteggere, accogliere, valorizzare” organizzato dalla presidente del Consiglio comunale Enza Amato in collaborazione con Massimo Cilenti, presidente della commissione consiliare Politiche Sociali. Parteciperanno ai lavori i laboratori di educativa territoriale delle dieci Municipalità cittadine, l’assessore alle Politiche sociali Luca Fella Trapanese, Gemma Tuccillo, componente del Tavolo di lavoro per l’infanzia e l’adolescenza, Maria Patrizia Stasi, presidente della Fondazione Campania welfare e la consigliera comunale Mariagrazia Vitelli, componente della commissione consiliare Politiche sociali. Sala della Loggia al Maschio Angioino - Napoli (ore 15).Conferenza stampa su "Crociere: il successo del 2023”. Intervengono il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il ceo terminal Napoli Spa Tommaso Cognolato, il managing director Msc Crociere Leonardo Massa e il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, Andrea Annunziata. Sala Calipso della stazione Marittima - Napoli (ore 16).REGIONEForum sugli "strumenti a supporto della ricerca e innovazione" promosso dall'Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, presieduto da Eraldo Turi. Conclusioni affidate all’assessore alla Ricerca, innovazione e start up della Regione Campania Valeria Fascione. Sala conferenze dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in Palazzo Calabritto, piazza dei Martiri, 30 - Napoli (ore 15).Riflessione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ideata e promossa dall’università Suor Orsola Benincasa di Napoli insieme con la Fondazione Pol.i.s - Politiche integrate di sicurezza per le vittime innocenti della criminalità e i beni confiscati. Apriranno i lavori gli interventi di Lucio d’Alessandro, Rettore dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, Enricomaria Corbi, direttore del Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della comunicazione del Suor Orsola, Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento Europeo, Mario Morcone, assessore alla Sicurezza, legalità ed immigrazione della Regione Campania ed Enrico Tedesco, segretario generale della Fondazione Pol.i.s. Alla tavola rotonda coordinata dal giornalista Cristiano Faranna, saranno presenti tra gli altri Dario Bacchini, professore di Psicologia dello sviluppo e dell'educazione all’Università Federico II, Fabrizio Chello, professore di Pedagogia generale e sociale all’università Suor Orsola Benincasa, Marialaura Cunzio coordinatore didattico del master in Criminologia clinica e scienze forensi del Suor Orsola, Lucilla Gatt, direttore scientifico del Master in Diritto di famiglia del Suor Orsola, e i rappresentanti di Save The Children, Fondazione Openpolis e Istituto degli Innocenti. Sala degli Angeli dell’università Suor Orsola Benincasa - Napoli (ore 10).VARIEConvegno dal titolo "La lotta alla trombosi e le strategie organizzative a salvaguardia dei pazienti anticoagulati", promosso dal Centro di Monitoraggio Terapia Anticoagulante (Fcsa) dell'ospedale Monaldi, diretto dalla dottoressa Rosa Albisinni, nell'ambito del Dipartimento di Cardiochirurgia e dei Trapianti, diretto dalla professoressa Marisa De Feo. Aula Magna dell'ospedale Monaldi, via Leonardo Bianchi n. 1 - Napoli (ore 9.30).Convegno "Ripartire dal Sud per far ripartire l'Italia", promosso dalla Fondazione Mezzogiorno e Unione Industriali Napoli. Interviene Raffaele Fitto, ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr. Saranno presenti Costanzo Jannotti Pecci, presidente Unione Industriali di Napoli, Paolo Garonna, professore di Economia politica alla Luiss Guido Carli, Antonio D'Amato, ceo Seda international packaging group e presidente Fondazione Mezzogiorno. Seguirà un momento di confronto con gli imprenditori e l'intervista di Francesco De Core, direttore del Mattino, e Raffaele Marmo, condirettore Quotidiano Nazionale, a Fitto, D'Amato e Jannotti Pecci. Unione Industriali, piazza dei Martiri 58 - Napoli (ore 15).(Ren)