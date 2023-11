Infanzia: Mattarella, bambini continuano a morire sotto le bombe, sono vittime innocenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ogni giorno, in ogni angolo del Pianeta, bambini continuano a morire sotto le bombe, sono brutalizzati e sfruttati, nel fisico e nella mente, vengono rapiti, discriminati. Le tragedie di cui sono vittime innocenti segneranno per sempre la loro vita". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. "Il mondo sottrae a se stesso il proprio futuro", aggiunge. "Guerre, crisi climatiche, povertà, fanno aumentare - di anno in anno - il numero di bambini e adolescenti in fuga dalla propria condizione, dalla propria terra, alla ricerca della salvezza e della emancipazione da un destino disumano", prosegue il capo dello Stato. (Rin)