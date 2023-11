Imprese: Dionisi (Unindustria Civitavecchia), transizione energetica, tutelare aziende e lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La transizione energetica “è un percorso complesso per il quale non esistono soluzioni semplici. Abbiamo l’esigenza di salvaguardare le aziende del territorio e conseguentemente tutte le persone che ci lavorano. Non possiamo permetterci di avere centinaia di nostri concittadini disoccupati o in cassa integrazione, né di veder fallire le nostre imprese”. Lo ha detto il presidente di Unindustria Civitavecchia, Cristiano Dionisi, in un’intervista al quotidiano “La Provincia” di Civitavecchia. “Non siamo interessati alle polemiche – ha aggiunto - soprattutto se sono strumentali. Noi ci siamo fatti portavoce della fortissima preoccupazione delle Piccole e medie imprese della filiera per ciò che succederà nel breve termine. Abbiamo dimostrato di voler traguardare il percorso di transizione con grande determinazione. Il futuro del nostro territorio passa da una serie di progetti industriali integrati che fanno riferimento alle energie rinnovabili, all’economia circolare, alla logistica, all’economia del mare e all’innovazione digitale. L’impegno diretto di governo e Regione Lazio, con il sottosegretario Bergamotto e la vicepresidente Angelilli, rappresenta una garanzia istituzionale fondamentale. Nei prossimi tavoli, come Unindustria, proporremo un metodo di lavoro concreto e trasparente sui percorsi di sviluppo e sui singoli progetti che stiamo analizzando insieme a nuovi potenziali investitori: dobbiamo lavorare con serietà e responsabilità, cercando di dare priorità a quelli realmente fattibili e immediatamente realizzabili. Sarà un lavoro duro, ma sono sicuro che vinceremo la nostra grande sfida della transizione”, ha concluso Dionisi.(Rer)