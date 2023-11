Vietnam: al via seconda fase sessione parlamentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riprendono oggi i lavori della sesta sessione plenaria della 15ma legislatura dell’Assemblea nazionale del Vietnam, il parlamento unicamerale. Fino al 24 novembre, i deputati si concentreranno sull’attività di supervisione, discutendo i rapporti del presidente della Corte Suprema e del procuratore generale della Procura suprema sulla prevenzione e repressione dei reati e i risultati delle petizioni dei cittadini. Per quanto riguarda l’attività legislativa, sono in programma il dibattito e il voto di diversi disegni di legge (tra nuovi testi ed emendamenti) in materia di terreni, affari immobiliari, alloggi, risorse idriche naturali, telecomunicazioni, gestione e protezione delle strutture di difesa e delle zone militari, forze di sicurezza di base, carte d’identità, istituti di credito, assicurazioni sociali, organizzazione dei tribunali popolari, sicurezza stradale. (segue) (Fim)