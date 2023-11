Vietnam: al via seconda fase sessione parlamentare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima fase della sessione, dal 23 ottobre al 10 novembre, è stata dedicata alle interrogazioni parlamentari, riguardanti, tra l’altro, le misure per attrarre investimenti in progetti di partenariato pubblico-privato e il ritardo nella costruzione dell’aeroporto internazionale di Long Thanh. Inoltre, l’Assemblea ha adottato la risoluzione sul piano di sviluppo socio-economico per il 2024. La precedente sessione parlamentare si è svolta tra maggio e giugno. Tra una sessione e l’altra è in seduta il Comitato permanente. Il Paese ha, di fatto, un sistema a partito unico, il Partito comunista del Vietnam (Pcv), anche se esiste un Fronte della Patria vietnamita, una coalizione di forze allineate col Pcv. Quest’ultimo conta 485 seggi su 499 nell’Assemblea. (segue) (Fim)