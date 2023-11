Vietnam: al via seconda fase sessione parlamentare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano di sviluppo socio-economico per il 2024 fissa l’obiettivo di crescita tra il sei e il 6,5 per cento. La risoluzione indica anche altri 14 obiettivi specifici, tra cui l’aumento del prodotto interno lordo pro capite a 4.700-4.730 dollari e quello della quota di Pil dell’industria manifatturiera al 24,1-24,2 per cento; il tasso di inflazione al consumo al 4-4,5 per cento; un incremento di produttività del 4,8-5,3 per cento; la riduzione della forza lavoro impiegata nell’agricoltura al 26,5 per cento del totale. Il tasso di disoccupazione nelle aree urbane dovrebbe rimanere inferiore al quattro per cento e il tasso di povertà scendere di un punto percentuale; il numero dei medici dovrebbe salire a 13,5 ogni diecimila abitanti e la percentuale dei lavoratori formati dovrebbe arrivare al 69 per cento; la copertura assicurativa sanitaria dovrebbe estendersi al 94,1 per cento della popolazione; l’80 per cento dei comuni rurali dovrebbe adeguarsi agli standard previsti. Infine, il 95 per cento dei comuni dovrebbe gestire lo smaltimento dei rifiuti solidi secondo i parametri previsti e il 92 per cento dei parchi industriali dovrebbe conformarsi agli standard ambientali. (Fim)