Regno Unito: media, Cameron pronto a ridurre aiuti economici per l'estero

- L'approccio britannico agli aiuti esteri deve adattarsi alle nuove realtà. È quanto si prevede dirà oggi il ministro degli Esteri del Regno Unito, David Cameron, affermando che l'approccio deve avvantaggiare il popolo britannico così come il mondo. Come riferisce il quotidiano "The Telegraph", si prevede che oggi Cameron rinunci alla promessa di aiuti dello 0,7 per cento da lui sostenuta per appoggiare la proposta del primo ministro Rishi Sunak, che quando era cancelliere dello Scacchiere aveva dichiarato che il Regno Unito dovrebbe spendere lo 0,5 per cento in aiuti esteri, per poi tornare allo 0,7 per cento solo quando il debito pubblico inizierà a scendere. (Rel)