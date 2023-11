Infanzia: Mattarella, in Italia situazione inaccettabile di povertà, impegno non sufficiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dati fotografano, anche in Italia, una situazione inaccettabile di minori che versano in condizioni di povertà". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. "L’impegno profuso, stimolato anche dalla sottoscrizione della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, non è stato sin qui sufficiente: troppo alto il divario esistente tra esigenze e risultati", aggiunge. "L’impegno richiesto per una tutela effettiva dei diritti dei fanciulli è ben lungi dall’essersi esaurito", spiega il capo dello Stato. (Rin)