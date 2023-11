Medio Oriente: Borrell, ciò che ha fatto Hamas è ingiustificato ma la guerra ha le sue regole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello che Hamas ha fatto contro Israele è un terribile, ingiustificato attacco alla popolazione civile, ma la guerra ha le sue regole e i bombardamenti devono tenere conto delle vittime che stanno causando. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Josep Borrell, in un'intervista al quotidiano "El Pais", evidenziano come la situazione umanitaria a Gaza è "assolutamente tremenda". "Se si vuole costruire la pace, non si può seminare altro odio ora. Nessuno vuole parlare del giorno dopo. In realtà, il giorno dopo è adesso", ha evidenziato Borrell. Secondo l'Alto rappresentante, nessuna tecnologia o barriera può garantire nel futuro la sicurezza di Israele. "O si trova una soluzione politica, o si andrà avanti per generazioni. Il confronto tra due popoli per la stessa terra va avanti da più di un secolo. Non è comodo venire qui e dire loro quello che ho detto. Vogliono un sostegno incondizionato. Il sì, ma non li soddisfa", ha spiegato Borrell in riferimento ad Israele. Il capo della diplomazia Ue ha poi commentato le "orribili immagini" dei massacri nei kibbutz, ma ha chiarito che anche quelle degli ospedali di Gaza "devono farvi rizzare i capelli". (Beb)