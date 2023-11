India-Australia: a Nuova Delhi il secondo dialogo Esteri-Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuova Delhi ospita oggi il secondo dialogo Esteri-Difesa (2+2) tra India e Australia. La parte indiana è rappresentata dal ministro degli Esteri, Subrahmanyam Jaishankar, e da quello della Difesa, Rajnath Singh, mentre gli omologhi australiani sono Penny Wong e Richard Marles. All’ordine del giorno, riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano, c’è un’ampia gamma di questioni strategiche, di difesa e di sicurezza. In particolare, verranno trattate questioni bilaterali, regionali e globali di comune interesse, per promuovere ulteriormente la cooperazione nell’ambito del partenariato strategico onnicomprensivo. Il primo dialogo in questo formato si è tenuto nel 2021, sempre a Nuova Delhi, in seguito all’elevazione del partenariato strategico durante il vertice virtuale del 2020.(Inn)