Roma: incidente sul lavoro in via Ludovisi, morto operaio

- Un uomo è morto a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina nel quartiere Ludovisi di Roma. Da quanto si apprende l'uomo, un operaio, è rimasto schiacciato da un macchinario mentre si trovava all'interno di un cantiere in un palazzo in via Ludovisi. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, che inutilmente hanno provato a rianimarlo, e i carabinieri della stazione Roma via Vittorio Veneto e della compagnia Roma Centro. (Rer)