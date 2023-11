Russia: ministero Interno aggiunge cantante ucraina Jamala alla lista dei ricercati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Interno russo ha aggiunto la cantante ucraina Jamala (pseudonimo di Susana Dzhamaladinova) alla lista dei ricercati. E' quanto emerge dal sito web del ministero dell'Interno della Russia. Come ha riferito l'agenzia di stampa "Tass", citando le forze dell'ordine, questa decisione sarebbe legata alla diffusione di informazioni false sull'esercito russo. Jamala, una cantante di origine tatara e armena, ha vinto il concorso Eurovision nel 2016. Ad aprile 2022 è stata aggiunta nella lista di artisti ucraini a cui è vietato l'ingresso in Russia per 50 anni. (Rum)