Expo 2030: presidente Montenegro, correggere errore del governo precedente e sostenere Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Montenegro corregga l'errore del precedente esecutivo e sostenga Roma invece di Riad per ospitare l'Expo 2030. Lo ha affermato il presidente montenegrino, Jakov Milatovic, sul social network X (ex Twitter). Milatovic ha espresso il suo rispetto per gli altri candidati, ma ha affermato che questa è un'opportunità per il Paese balcanico di "dimostrare attraverso i fatti il suo orientamento europeo". A settembre, il precedente governo del premier Dritan Abazovic aveva annunciato la decisione di sostenere la candidatura di Riad per ospitare l'Expo 2030. (Seb)