Moldova: elezioni locali, Partito azione e solidarietà non esprime nessun sindaco in 11 comuni

- Il Partito azione e solidarietà (Pas), fondato dalla presidente della Moldova Maia Sandu, ha perso ieri il secondo turno delle elezioni amministrative e la carica di sindaco in altri due grandi città, Ungheni e Balti. Il risultato conferma le sconfitte della formazione in tutti gli undici comuni del Paese dove si è svolto il secondo turno. Come ha riferito il portale di informazione "newsmaker.md", la sconfitta più dolorosa per il Pas è stata quella di Chisinau, dove ha vinto al primo turno il candidato filorusso Ion Ceban, possibile avversario di Sandu alle prossime elezioni presidenziali. Il Pas ha comunque registrato il miglior risultato in termini di voto per i consiglieri locali e quelli distrettuali, poco più di un terzo dei quasi 900 comuni del Paese. Le elezioni per la carica di sindaco del comune di Ungheni sono state vinte dal candidato indipendente Vitalie Vrabie, che ha sconfitto il candidato del Pas, Dionisie Ternovschi, con il 57,58 per cento. A Balti, il candidato del partito Nostru, Alexandr Petkov è diventato sindaco con il 59,63 per cento dei voti. Il suo avversario Maxim Morosan, candidato del Partito socialista (Psrm), ha ottenuto il 40,37 per cento. (Rob)