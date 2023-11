Francia-Romania: ministra Esteri Odobescu in visita a Parigi per incontro con omologa Colonna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Affari esteri romena, Luminita Odobescu, è oggi in visita a Parigi per incontrare l'omologa francese, Catherine Colonna. All'ordine del giorno ci saranno la cooperazione bilaterale nel campo degli Esteri e della Difesa, le attuali crisi internazionali, in particolare la situazione in Medio Oriente e la guerra in Ucraina. Lo ha riferito il ministero degli Esteri francese con un comunicato. Colonna sottolineerà ancora una volta l'impegno a lungo termine della Francia come nazione quadro del Comando multinazionale della Nato in Romania per rafforzare la difesa sul fianco orientale dell'Alleanza. Secondo il comunicato stampa, l'incontro tra i ministri degli Esteri rappresenta un'ulteriore occasione per riaffermare la decisione comune di sostegno a lungo termine all'Ucraina in tutti i campi, accogliendo con favore gli sforzi compiuti dalla Romania per il funzionamento dei corridoi per l'esportazione di cereali ucraini. "I colloqui tra i due ministri si concentreranno anche sulle prospettive di allargamento dell'Unione europea ai Paesi dei Balcani occidentali, alla Moldova e all'Ucraina, con un accento su come l'Unione dovrebbe prepararsi a questi momenti", afferma il comunicato. (Rob)