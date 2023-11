Regno Unito: "The Sun", sottomarino nucleare salvato dall'affondamento "a pochi istanti dal disastro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sottomarino nucleare della marina militare britannica che stava affondando verso la profondità di schiacciamento, il punto in cui il sottomarino collassa su se stesso, è stato salvato a pochi istanti dal disastro. Come spiega il quotidiano "The Sun", il sottomarino stava pattugliando l'Atlantico con 140 marinai e un arsenale di missili Trident 2 a bordo quando un guasto al profondimetro ha quasi innescato il disastro. Una tale catastrofe avrebbe anche innescato una missione di salvataggio da incubo da parte della marina militare britannica per recuperare la nave e il suo reattore nucleare prima che i russi arrivassero sulla scena.(Rel)