Roma: incidente stradale in via Cassia Nuova, morto motociclista 30enne

- Un motociclista di 30 anni è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto in via Cassia Nuova, a Roma. È successo questa notte, intorno all'una, quando una moto e un'auto si sono scontrate frontalmente all'altezza del civico 150. Per il 30enne, dell'Ecuador, che viaggiava a bordo una Honda 125, non c'è stato nulla da fare. Il conducente dell'auto, un ragazzo di 19 anni italiano, è stato trasportato al policlinico Umberto I per gli accertamenti di rito, i cui esiti non sono ancora noti. Sul posto sono intervenuti gli agenti del gruppo Cassia della polizia locale. (Rer)