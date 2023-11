Imprese: Spagna, Endesa dovrà pagare 530 milioni euro per un lodo arbitrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Endesa, società spagnola del gruppo Enel, dovrà pagare circa 530 milioni di euro. Lo ha deciso un lodo arbitrale emesso dalla Corte internazionale di arbitrato della camera di commercio internazionale (Icc) per la revisione del prezzo di un contratto a lungo termine per la fornitura di gas naturale liquefatto. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", è quanto comunicato dalla stessa azienda in una nota inviata alla Commissione nazionale del mercato dei valori (Cnmv) spagnola. Endesa ha spiegato che la controparte è un produttore di gas naturale liquefatto (il cui nome non è stato reso noto) per un adeguamento retroattivo del prezzo. A seguito del lodo, Endesa terrà una riunione del consiglio di amministrazione mercoledì 22 novembre per proporre modifiche alla politica dei dividendi per il periodo 2023-2026. Tuttavia, l'azienda prevede che ciò non avrà alcun impatto sull'importo del dividendo che si prevede di pagare agli azionisti nel 2023, chiarendo che "il mercato sarà informato a tempo debito". (Spm)