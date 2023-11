Regno Unito: Hunt si prepara a offrire sconti su bollette a residenti vicini a nuovi progetti energetici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere dello Scacchiere britannico, Jeremy Hunt, prevede di accelerare lo sviluppo di nuove reti elettriche nel Regno Unito offrendo alle persone che vivono vicino a tralicci e sottostazioni fino a 10 mila sterline (11,4 mila euro) di sconto sulle bollette in 10 anni. Secondo quanto riporta il quotidiano "Financial Times", nella dichiarazione d'autunno di mercoledì Hunt affermerà che il pacchetto di compensazioni, insieme alle riforme di pianificazione, dimezzerebbe il tempo di consegna per i nuovi progetti elettrici da 14 a sette anni. Di conseguenza, secondo Hunt, la rimozione dei blocchi nel sistema di pianificazione potrebbe anticipare 90 miliardi di sterline (102 miliardi di euro) di investimenti globali nel prossimo decennio, stimolando così la crescita economica del Regno Unito. Una fonte del dipartimento Tesoro che ha familiarità con il pensiero del cancelliere ha dichiarato al quotidiano: "L'espansione della rete sbloccherà gli investimenti globali per il Regno Unito e porterà miglioramenti per le persone in tutto il Paese, con una sicurezza energetica che manterrà bassi i costi energetici". (Rel)