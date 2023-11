Rai: Pd, a "Domenica In" solo voci di destra su dramma Giulia Cecchettin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Domenica In, ieri, un momento poco edificante di come la Tv pubblica decide di affrontare un tema drammatico con ospiti politici. Perché a discutere dell'assassinio di Giulia Cecchettin sono state invitate due esponenti di centrodestra come Rita Dalla Chiesa e Simonetta Matone?". Lo dichiarano in una nota i componenti della commissione di Vigilanza Rai del Partito democratico. "Sulle parole dell'onorevole Matone poi, meglio stendere un velo, vista l'assurdità delle sue affermazioni con il richiamo a 'madri normali', colpevolizzando ancora una volta le donne e veicolando messaggi che perpetuano la cultura maschilista nella quale di riproduce la violenza. Sconcerta che per discutere di una questione sulla quale serve la massima unità, la Rai decida di far parlare solo una parte, fornendo ancora una volta un cattivo esempio di pluralismo", concludono. (Rin)