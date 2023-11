Russia-Cina: Putin, coordiniamo sforzi per risolvere problemi internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia e Cina stanno coordinando gli sforzi per risolvere i principali problemi internazionali, contribuendo alla costruzione di un ordine mondiale giusto e democratico. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, in un messaggio di saluto ai partecipanti del forum congiunto tra il partito Russia unita e il Partito comunista cinese. "Le relazioni russo-cinesi di partenariato globale e strategico sono ad un livello senza precedenti. Sono in corso progetti congiunti su larga scala nei settori di economia, trasporti, energia, umanitario e di altro tipo", ha osservato il presidente. "Su base bilaterale, così come nei formati della Sco, dei Brics e di altre istituzioni multilaterali, Mosca e Pechino coordinano gli sforzi per risolvere i principali problemi internazionali, contribuendo alla costruzione di un ordine mondiale più giusto e democratico", ha proseguito Putin. Il leader russo ha anche aggiunto che il lavoro costruttivo tra Russia unita e Partito comunista cinese contribuisce al progressivo sviluppo delle relazioni bilaterali. "Contatti regolari che coinvolgono sia i loro organi centrali che le strutture regionali forniscono un utile scambio di esperienze nei settori della costruzione del partito, delle attività parlamentari e pubbliche, ci permettono di discutere a fondo una vasta gamma di questioni di attualità nell'agenda bilaterale e internazionale", ha concluso Putin. (Rum)