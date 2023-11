Abruzzo: Paolucci (Pd), pronta nostra proposta su violenza di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Abruzzo può fare la differenza nella lotta alla violenza di genere e a favore di un'educazione alla parità approvando subito la nostra proposta di legge già pronta per andare in aula. Dobbiamo lavorare insieme per l'uguaglianza e farlo adesso: il Consiglio regionale può trasformare la proposta in legge entro il 2023, dando le coperture per intervenire e la forza di diventare efficace già da gennaio". Lo dichiara il capogruppo Pd Silvio Paolucci, dopo dell'ennesimo femminicidio che ha riportato in auge la necessità della formazione nella lotta contro la violenza sulle donne. "È una questione di volontà - prosegue - mai come ora dobbiamo dimostrare di averne, il centrodestra lasci perdere le dispute politiche e punti sui tempi, solo così potremo cominciare un nuovo percorse formando persone più inclusive e facendo prevenzione vera". "La legge serve subito perché Giulia Cecchettin è solo l'ultima vittima in ordine di tempo, di una serie impressionante ogni anno: in Italia da gennaio a oggi sono oltre 100 le donne uccise. Questa tendenza deve essere modificata. Ciò che anche il nostro segretario nazionale Elly Schlein auspica, nel suo appello a collaborare alla Meloni, cioè la nascita di leggi che combattano disparità e violenza di genere attraverso la formazione e una cultura nuova, in Abruzzo esiste già – incalza Paolucci –. Dobbiamo sfruttare questo vantaggio e per questo mi appello al presidente Marsilio e al Consiglio tutto perché il testo nato dalla collaborazione con la Conferenza delle Democratiche d'Abruzzo e i Giovani Democratici e da noi proposto anche alla Commissione regionale di parità che ha espresso un immediato apprezzamento delle norme previste, arrivi in aula e venga approvato entro il 2023". (segue) (Gru)