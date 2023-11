Abruzzo: Paolucci (Pd), pronta nostra proposta su violenza di genere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione - spiega il consigliere - scelga di stare in trincea, facendosi promotrice di una nuova cultura della prevenzione, il più possibile inclusiva e aderente alla realtà, questo c'è scritto nei 6 articoli della proposta che concentrandosi sulla collaborazione interistituzionale rende protagonisti gli istituti scolastici e universitari. La proposta di legge ha lo scopo di portare dentro le scuole l'educazione all'affettività e la prevenzione delle violenze e delle discriminazioni di genere che ogni giorno, nel nostro Paese, riguardano le donne, a prescindere dalle età. Lo fa attraverso mezzi istituzionali e accordi concreti con gli enti formativi, perché temi e sensibilizzazione diventino programmi didattici, formino i ragazzi e alimentino la prevenzione. Serve un'azione rapida, bisogna anche chiaramente dire da che parte stiamo: non possiamo più alimentare l'inerzia, sdegnandoci ad ogni nuovo caso, perché la volontà senza l'azione è del tutto inutile e non salva vite che possono essere risparmiate", conclude Paolucci. (Gru)