Serbia: Partito popolare (Ns) presenta lista a Commissione elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare (Ns) ha presentato alla Commissione elettorale centrale (Rik) della Serbia la propria lista elettorale intitolata "Una scelta sicura-Persone serie" con il supporto di circa 12.500 mila firme, in vista delle elezioni repubblicane previste per il 17 dicembre nel Paese balcanico. Capolista è il leader della formazione politica, Vuk Jeremic, seguito da Sinisa Kovacevic, Sanda Raskovic Ivic, Vladimir Gajic e Marina Lipovac Tanaskovic, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa "Beta". "Il Partito popolare è l'unico partito dell'opposizione che si presenta alle elezioni in modo indipendente, cioè in coalizione con il popolo. Siamo l'unico partito dell'opposizione che ha raccolto le sue firme da solo, a piedi e onestamente, cosa di cui sono estremamente orgoglioso", ha detto Jeremic dopo aver depositato la lista. (segue) (Seb)