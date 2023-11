Bielorussia: Lukashenko, prossimo summit Csto a Minsk rafforzerà sicurezza dei Paesi membri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo summit dell'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto) che si terrà il 23 novembre a Minsk aiuterà ad aumentare gli sforzi per la difesa e la sicurezza dei Paesi membri dell'organizzazione. Lo ha affermato il leader bielorusso, Aleksandr Lukashenko, in un incontro con il segretario generale della Csto, Imangali Tasmagambetov. Lukashenko ha notato che i Paesi post-sovietici stanno vivendo un periodo difficile caratterizzato da situazioni di conflitto. "Ma siamo pronti per questo, e spero che questo evento nell'ambito di un'organizzazione politico-militare a Minsk contribuirà solo ad aumentare i nostri sforzi per la difesa e la sicurezza dei membri della Csto", ha detto Lukashenko. (Rum)