Thailandia: crescita inferiore alle attese nel terzo trimestre

- La Thailandia ha conseguito una crescita economica inferiore al previsto nel terzo trimestre, frenata dalle esportazioni deboli e dal settore agricolo, ma sostenuta dal consumo e dal continuo recupero nel settore turistico. Il prodotto interno lordo thailandese è cresciuto dell’1,5 per cento nel terzo trimestre rispetto all'anno precedente, ha riferito oggi il Consiglio nazionale per lo Sviluppo economico e sociale (Nesdc). Il Pil è cresciuto dello 0,8 per cento su base trimestrale. Gli economisti avevano previsto in media una crescita del 2,5 per cento. La seconda economia del Sud-est asiatico ha affrontato una domanda globale debole, mentre la fiducia degli investitori in Thailandia è diminuita nonostante la fine di una situazione di stallo politico seguita alle elezioni dello scorso maggio. L'agenzia di pianificazione economica thailandese prevede che l'economia cresca del 2,5 per cento quest'anno, mentre per il 2024 la previsione di crescita ufficiale è compresa tra il 2,7 per cento e il 3,7 per cento. Lo scorso anno la Thailandia ha conseguito una crescita economica del 2,6 per cento.(Fim)