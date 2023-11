Argentina: dipartimento di Stato Usa si congratula con Milei per l’elezione a presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa si è congratulato con Javier Milei per la sua elezione a presidente dell’Argentina. In una breve nota, il dipartimento di Stato si congratula anche con l’Argentina per il “robusto processo democratico” che ha portato all’elezione del nuovo capo dello Stato, evidenziando l’elevata affluenza alle urne e la natura ordinata delle operazioni di voto. Gli Stati Uniti – conclude la nota – intendono lavorare con il presidente eletto Mileli e con il suo governo alla realizzazione delle priorità condivise, “inclusa la protezione dei diritti umani e della democrazia, il cambiamento climatico e l’investimento nella classe media”.(Was)