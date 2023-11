Imprese: OpenAI nomina Emmett Shear amministratore delegato ad interim

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emmett Shear, cofondatore della piattaforma di streaming Twitch, acquisita da Amazon nel 2014, è stato nominato amministratore delegato ad interim di OpenAI, società sviluppatrice dell’applicazione di intelligenza artificiale generativa ChatGpt. Shear subentra a Mira Murati. La decisione è giunta al termine di una settimana caotica, dopo la decisione a sorpresa dell’azienda di licenziare l’Ad Sam Altman, uno tra i principali volti della rivoluzione dell’intelligenza artificiale. Nel fine settimana dipendenti e investitori di ChatGpt avevano montato una campagna per tentare di convincere l’azienda a un ripensamento. In un vago comunicato, OpenAI afferma che l’ex ad non fosse sempre “candido” nella comunicazione con l’azienda.(Was)