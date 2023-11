Usa-Cina: “Wsj”, Washington sta per perdere la superiorità nella guerra sottomarina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno per perdere la supremazia nel teatro bellico sottomarino, che hanno mantenuto per decenni, a causa dei progressi conseguiti dalla Cina sul fronte delle tecnologie di propulsione e rilevamento. Lo scrive il “Wall Street Journal”, secondo cui i rapidi progressi della prima potenza asiatica presentano preoccupanti implicazioni in termini di pianificazione militare e in vista di un potenziale conflitto a Taiwan. Come ricorda il quotidiano, all’inizio di quest’anno la Cina ha varato un sottomarino d’attacco con sistema di propulsione a idrogetto. Si tratta, come evidenziato dal quotidiano, del primo utilizzo di tale sistema di propulsione avanzato, che anche gli Stati Uniti stanno introducendo solamente nel loro nuovo sottomarino. Alcuni mesi prima del varo, foto satellitari del cantiere per sottomarini a propulsione navale di Huludao aveva mostrato sezioni di un sottomarino di dimensioni senza precedenti in Cina. Pechino – scrive il quotidiano statunitense – sta rapidamente colmando il divario con gli Stati Uniti in termini di rumorosità dei sistemi propulsivi e capacità di rilevamento sottomarino, che sino ad oggi rendevano i sottomarini d’attacco statunitensi assai superiori a quelli cinesi. Quel che è peggio, la Cina può far leva sulla sua capacità manifatturiera per produrre sottomarini a un ritmo superiore a quello degli Stati Uniti, come già sta accadendo per diverse categorie di navi da guerra, inclusi i cacciatorpediniere lanciamissili. (segue) (Was)