Usa-Cina: “Wsj”, Washington sta per perdere la superiorità nella guerra sottomarina (2)

- Nel 2021 è stato completato nei cantieri navali di Huludao un secondo complesso per l’assemblaggio, consentendo così al cantiere di lavorare contemporaneamente alla fabbricazione di due sottomarini. Nel frattempo, il Pacifico sta diventando un teatro sempre più pericoloso per i sottomarini statunitensi: Pechino ha quasi completato la realizzazione di una serie di reti di sensori subacquei nota come “Grande muraglia sottomarina”, destinata a monitorare il Mar Cinese Meridionale e altre regioni chiave al largo delle coste cinesi. L’Esercito popolare di liberazione cinese si sta dotando di ulteriori capacità di lotta antisommergibili, con l’acquisizione di un maggior numero di aerei ed elicotteri per il pattugliamento marittimo in grado di interagire con le sonoboe collocate in mare dal Paese. Il “Wall Street Journal” ricorda che ad agosto le forze armate cinesi hanno effettuato una vasta esercitazione di lotta antisommergibile nel Mar Cinese Meridionale protrattasi per più di 40 ore, col coinvolgimento di decine di aerei da pattugliamento marittimo e lotta antisommergibile Y-8. La conclusione che il quotidiano trae da questi sviluppi, cui si associa la rapida espansione della flotta cinese di superficie, è che “l’era di dominio incontrastato degli Stati Uniti nei mari attorno alla Cina sta giungendo al termine”. (Was)