Coree: Seul mette in guardia Pyongyang, annullate piani di lancio satellite spia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate della Corea del Sud hanno intimato alla Corea del Nord di interrompere immediatamente i preparativi per la messa in orbita di un satellite militare e minacciando di assumere le “misure necessarie” in caso contrario. “Se la Corea del Nord procederà al lancio di un satellite di ricognizione militare nonostante il nostro avvertimento, le nostre forze armate assumeranno le misure necessarie a garantire la vita e la sicurezza dei cittadini”, ha dichiarato oggi Kang Ho-pil, direttore capo delle operazioni dello Stato maggiore congiunto delle forze armate coreane. Pyongyang si starebbe preparando a effettuare un terzo tentativo di messa in orbita di un satellite spia militare, dopo i due tentativi fallimentari di maggio e agosto scorsi. All’inizio di questo mese, Pyongyang ha rivendicato il collaudo di successo di nuovi motori a propellente solido per missili balistici, e l’intelligence sudcoreana ha avvertito che il Nord è nelle “fasi finali” die preparativi per il lancio di un razzo vettore.(Git)