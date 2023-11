Giappone: governo approva fondo da 6,7 miliardi di dollari per l’esplorazione spaziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha approvato una legge per istituire un fondo da mille miliardi di yen (6,7 miliardi di dollari) in dieci anni, da destinare all’Agenzia di esplorazione aerospaziale (Jaxa) per imprimere un’accelerazione allo sviluppo di tecnologie balistiche e satellitari. Jaxa attingerebbe alle risorse del fondo per fornire supporto a lungo termine a start-up, altre aziende del settore privato e università. La legge prevede lo stanziamento dei primi 300 miliardi di yen già nella manovra di bilancio supplementare per l'anno fiscale fino al prossimo marzo. Tale cifra dovrebbe includere 150 miliardi di yen per il ministero dell'Istruzione e della Scienza, 126 miliardi di yen per il ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria e 24 miliardi di yen per il ministero degli Affari interni e delle Comunicazioni. Il governo intende presentare la legge all'attuale sessione parlamentare, e ci si aspetta che Jaxa inizi ad accettare domande per i finanziamenti in aprile. Jaxa selezionerà i destinatari in base alla loro capacità di contribuire a sviluppare tecnologie emergenti con il potenziale di svolgere ruoli importanti nelle strategie del Paese, compresa la sicurezza nazionale.(Git)