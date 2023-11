Femminicidio: Piantedosi, serve più prevenzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i nuovi reati introdotti c'è quello di blocco stradale, che vuole colpire i blocchi promossi in primis da ambientalisti: "Nessuna criminalizzazione, ma non sono accettabili blocchi stradali che si traducono in illegittime limitazioni della libertà di circolazione di persone e veicoli, che impediscono l'esercizio di servizi pubblici essenziali e pregiudicano anche gravemente attività aziendali o attività di soccorso. Per il resto ci siamo sempre mossi e ci muoveremo nel pieno rispetto di diritti che sono costituzionalmente garantiti". Le opposizioni hanno criticato la possibilità per gli uomini delle forze dell'ordine non in servizio di utilizzare una pistola non di ordinanza quando sono fuori servizio: "Trovo sempre molto singolare la sfiducia pregiudiziale che in certe discussioni viene rivolta alle donne e agli uomini delle nostre forze di polizia. Innanzitutto va chiarito che è totalmente infondato che la misura adottata trovi applicazione nei riguardi del personale in pensione ed averlo affermato, da parte di alcuni, testimonia un approccio approssimativo e superficiale sul tema". "In secondo luogo - conclude Piantedosi - si tratta di un'opportunità, quella di portare con sé un'arma diversa da quella in dotazione, che viene riconosciuta a soggetti che sono formati e addestrati a utilizzare armi e sottoposti a periodici controlli medici. Operatori che sono già legittimati a portare l'arma di ordinanza. E' quindi davvero fuori luogo parlare di liberalizzazione del possesso delle armi o di rischi per la sicurezza". (Rin)