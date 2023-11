Femminicidio: Nordio, una guida per riconoscere i segnali spia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Spagna dopo il varo di una legge organica i femminicidi diminuiscono: "Più che una legge organica serve un intervento organico. E una radicale rieducazione soprattutto di giovani e adolescenti, per renderli consapevoli dei loro doveri in particolare verso le coetanee". C'è chi parla di una cultura malata frutto del patriarcato: "Partiamo da lontano. È comune all'Occidente. Credo che l'aggressività di molti uomini derivi dalla sedimentazione millenaria del dominio maschile sulla donna, iniziato ai primordi della civiltà quando l'unico criterio di supremazia era la forza muscolare. Da lì la subalternità femminile nell'ambito militare, politico, culturale e sessuale. Solo negli ultimi decenni abbiamo preso atto della pari dignità di genere. Ma se la razionalità accetta questa situazione, il nostro codice genetico è difficile da rimodulare. Poiché le sue radici sono profonde, è su queste che dobbiamo incidere. Ecco perché occorre educare e informare, ascoltare i giovani ma anche dare risposte adeguate". Elly Schlein propone una legge per l'educazione al rispetto e all'affettività nelle scuole: "Una nuova legge si può anche fare, e ben venga se serve almeno in questo settore a trovare un accordo con l'opposizione. Ma le leggi sfrondano i rami, solo l'educazione sradica i pregiudizi. E su quello bisogna agire. Occorre insistere sui doveri piuttosto che sui diritti. E agire anche sui genitori". Sotto questo riguardo Nordio rileva come oggi ai ragazzi si conceda molto. "Nelle scuole, dove ogni giudizio negativo è visto come un'aggressione alla loro individualità. E nelle famiglie, dove si assecondano anche le loro inclinazioni più eccentriche. Questo non significa affatto rimpiangere il buon tempo antico, come da sempre fanno gli anziani. La mia generazione ha vissuto il '68, e quella rivoluzione è stata la più incisiva dopo quella francese. Oggi però non assistiamo a un impegno sovversivo contro il conservatorismo, ma piuttosto a una sciatteria etica, molto peggio di una protesta ideologica". "È un po' - aggiunge - come l'eresia rispetto all'indifferenza religiosa: la prima esprime un progetto alternativo, la seconda è un nichilismo autofagico e dissolutore. Se le famiglie prima e la scuola poi non insegnano il rispetto della dignità e libertà altrui, il ragazzo si sente in diritto di fare ciò che vuole". Filippo Turetta sarà estradato in tempi brevi: "Trattandosi di delitto commesso in Italia da un italiano, a danno di una italiana, dovrebbe esser questione di pochi giorni", conclude Nordio. (Rin)