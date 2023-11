Asia Centrale: Edb, regione sconterà carenza cronica d’acqua entro 5 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Asia Centrale entrerà in uno stato di carenza d’acqua cronica e costante entro i prossimi cinque anni. Lo ha dichiarato Evgenij Vinokurov, capo economista della Banca di sviluppo eurasiatica (Edb), durante una tavola rotonda sullo sviluppo sostenibile ad Almaty. L’economista ha presentato per l’occasione il rapporto "Efficient Irrigation and Water Supply in Central Asia", da cui emerge che entro il biennio 2028-2029, la carenza regionale di risorse idriche sarà aggravata da due fattori: il lancio del canale di Kosh-Tepa in Afghanistan, e una riduzione della portata dei fiumi Amu Darya e Syr Darya. “L’Afghanistan ha avviato la costruzione del canale Kosh-Tepa, che una volta completato (…) devierà 10 chilometri cubici d’acqua dal fiume Pyanj, un affluente dell’Amu Darya. Le acque dell’Amu Darya vengono consumate principalmente dal Turkmenistan e dall’Uzbekistan”, ha sottolineato Vinokurov. “Si tratta di un volume considerevole, considerato che il flusso medio dell’Amu Darya è di 80 chilometri cubici, e negli anni idrologicamente secchi si riduce a 40-45 chilometri cubici”, ha sottolineato l’economista. Queste dinamiche – ha avvertito il rappresentante dell’Edb – “condurranno a seri problemi nel basso corso dell’Amu Darya. E’ necessario essere realistici e comprendere che questo porterà a sua volta a un aumento del consumo di acqua dal Syr Darya, interessando così tutti gli Stati nella regione”.(Res)