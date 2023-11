Industria: Folgiero (Fincantieri), produzioni italiane soffrono la carenza di manodopera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molti imprenditori italiani lamentano una forte difficoltà nel reperire manodopera adatta alle imprese manifatturiere. "Credo sia un problema che riguarda tutta l'industria manifatturiera italiana e l'industria pesante - spiega a "Repubblica Affari&Finanza" l'amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero -, le produzioni italiane stanno soffrendo per la difficoltà nel trovare manodopera qualificata e meno qualificata. Nel caso di Fincantieri l'origine del problema è un fatto positivo, in quanto deriva da un grosso carico di lavoro". "Gli ordini per le navi da crociera, per le navi militari e per le navi tecniche offshore - continua - sono tutti in crescita. E nonostante le difficoltà nel trovare maestranze quest'anno abbiamo consegnato 17 navi che sono state progettate nel periodo del Covid con tutti i problemi di approvvigionamenti che quella fase ha comportato". In prospettiva, "vogliamo affrontare il problema analizzando i macro trend, a partire da quello demografico. E prendere in mano il bandolo della matassa programmando per i prossimi dieci anni. Innanzitutto si può ridurre il fabbisogno puntando di più sulla tecnologia, sull'automazione e robotizzazione dei processi di produzione, rendendoli più flessibili e intelligenti. Non è un desiderio astratto, in Fincantieri lo stiamo già facendo concretamente". "Abbiamo sviluppato con Comau - racconta Folgiero - uno speciale robot per realizzare le saldature, difficile da reperire, permettendo una diminuzione consistente del lavoro manuale. E lo abbiamo portato dentro i cantieri. In questo modo possiamo rendere più attraente e qualificante un lavoro che normalmente non lo è". (segue) (Rin)